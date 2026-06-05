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SVP unterstützt alle Anträge

  05.06.2026 Rheinfelden

Parteiversammlung zu den Vorlagen der Gemeindeversammlung

An einem warmen Frühlingsabend traf sich die SVP Stadt Rheinfelden im Park-Hotel zur Parteiversammlung. Die Wahl von Vizepräsident Cedric Meyer in die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission wurde mit grossem ...

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