Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

SVP-Ortspartei Frick im Wahlkampf-Endspurt

  12.09.2025 Frick
Grossrat Emanuel Suter (v. l.), Alexandra Leimgruber-Jud, Alex Meier und Robert Weniger. Foto: zVg
Grossrat Emanuel Suter (v. l.), Alexandra Leimgruber-Jud, Alex Meier und Robert Weniger. Foto: zVg

Am Mittwochabend versammelten sich im Gasthof Adler in Frick zahlreiche Parteimitglieder und Interessierte zum Wahlanlass der SVP-Ortspartei Frick. Während der Veranstaltung stellten sich die Kandidatin für den Gemeinderat, Alexandra Leimgruber-Jud und der Kandidat für die ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote