SVP-Ortspartei Frick im Wahlkampf-Endspurt

Am Mittwochabend versammelten sich im Gasthof Adler in Frick zahlreiche Parteimitglieder und Interessierte zum Wahlanlass der SVP-Ortspartei Frick. Während der Veranstaltung stellten sich die Kandidatin für den Gemeinderat, Alexandra Leimgruber-Jud und der Kandidat für die ...

Am Mittwochabend versammelten sich im Gasthof Adler in Frick zahlreiche Parteimitglieder und Interessierte zum Wahlanlass der SVP-Ortspartei Frick. Während der Veranstaltung stellten sich die Kandidatin für den Gemeinderat, Alexandra Leimgruber-Jud und der Kandidat für die Finanzkommission, Alex Meier, dem interessierten Publikum vor.

Im Anschluss beantworteten die beiden Kandidaten Fragen aus dem Publikum. Ortsparteipräsident Robert Weniger betonte, es sei ein sehr gelungener Anlass und der Anfang vom Endspurt im Wahlkampf. (mgt)