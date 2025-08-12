SVP Frick nominiert Alexandra Leimgruber-Jud für Gemeinderat

Die SVP Frick hat an ihrer Nominationsversammlung einstimmig Alexandra Leimgruber-Jud als Kandidatin für den Gemeinderat und Alex Meier für die Finanzkommission zu den Wahlen vom 28. September 2025 nominiert. ...

Alex Meier wird für die Finanzkommission vorgeschlagen

Die SVP Frick hat an ihrer Nominationsversammlung einstimmig Alexandra Leimgruber-Jud als Kandidatin für den Gemeinderat und Alex Meier für die Finanzkommission zu den Wahlen vom 28. September 2025 nominiert. Angesichts der angespannten finanziellen Lage der Gemeinde Frick ist es aus Sicht der SVP unerlässlich, die ausgewiesenen Kompetenzen des Gemeinderats zusätzlich zu stärken und weiter auszubauen. «Als ausgebildete Rechtsanwältin und nebenamt liche Arbeitsrichterin verfügt Alexandra Leimgruber-Jud über umfassendes juristisches Fachwissen und wäre eine ideale Ergänzung für den aktuellen Gemeinderat», heisst es in einer Medienmitteilung. Alexandra Leimgruber-Jud, geboren am 29. März 1973 und heimatberechtigt in Herznach-Ueken, lebt seit 1987 in Frick und hat hier auch die Schule besucht.

Sie ist verheiratet und Mutter von drei erwachsenen Kindern. Zusammen mit ihrem Mann führt sie in zweiter Generation die Automobile Jud AG in Frick und ist dadurch auch mit den Anliegen des lokalen Gewerbes bestens vertraut. Ihre unternehmerische Erfahrung und ihre Tätigkeit als Vizepräsidentin des Verwaltungs rates der Gesundheitszentrum Fricktal AG (GZF) zeugen von ihrem wirtschaftlichen Verständnis und ihrer strategischen Kompetenz.

Die Kandidatin ist in Frick fest verankert und engagiert sich seit Jahren aktiv im Dorf leben. Als Präsidentin der Frauenriege Frick, Mitglied des kath. Frauenbundes Frick sowie der SVP Frick steht sie im regen Austausch mit der Bevölkerung und kennt deren Sorgen und Bedürfnisse aus erster Hand. «Ich bin in Frick aufgewachsen, hier verwurzelt und möchte meine beruflichen und persönlichen Erfahrungen zum Wohle unserer Gemeinde einbringen», so Leimgruber-Jud anlässlich ihrer Nomination. «Es ist mir ein Anliegen, aktiv an der Gestaltung einer positiven Zukunft für Frick mitzuarbeiten und die anstehenden Herausforderungen, insbesondere im f inanziel len Bereich, mit Vernunft und Weitblick anzugehen.»

Kanditat für Finanzkommission

Alex Meier, geboren am 4. Oktober 1967, ist ein erfahrener Unternehmer und Buchhalter, hält die Ortspartei zu ihrem Kandidaten für die Finanzkommission fest. Auch er ist in Frick gut verankert und Präsident der Sportschützen Frick.

Die SVP Frick ist überzeugt, mit Alexandra Leimgruber-Jud und Alex Meier den Wählerinnen und Wählern starke Persönlichkeiten zur Wahl vorzuschlagen. (mgt)