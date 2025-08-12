Immobilien
SVP Frick nominiert Alexandra Leimgruber-Jud für Gemeinderat

  12.08.2025 Frick
Alexandra Leimgruber-Jud.
Alex Meier wird für die Finanzkommission vorgeschlagen

Die SVP Frick hat an ihrer Nominationsversammlung einstimmig Alexandra Leimgruber-Jud als Kandidatin für den Gemeinderat und Alex Meier für die Finanzkommission zu den Wahlen vom 28. September 2025 nominiert. ...

