SVP Frick lädt ein

Die SVP-Ortspartei Frick lädt alle Interessierten am kommenden Mittwoch, 10. September, zu einer öffentlichen Vor-Wahl-Versammlung ins Restaurant Adler ein (19.30 Uhr). «Sie haben die Gelegenheit, die Kandidatin für die Gemeinderatswahl Alexandra Leimgruber-Jud und unseren ...

Die SVP-Ortspartei Frick lädt alle Interessierten am kommenden Mittwoch, 10. September, zu einer öffentlichen Vor-Wahl-Versammlung ins Restaurant Adler ein (19.30 Uhr). «Sie haben die Gelegenheit, die Kandidatin für die Gemeinderatswahl Alexandra Leimgruber-Jud und unseren Kandidaten für die Finanzkommission Alex Meier kennenzulernen», heisst es in der Mitteilung. Mit Grossrat Emanuel Suter kann über die nationalen Abstimmungen diskutiert werden. (mgt/nfz)