SVP Frick lädt ein

  05.09.2025 Frick

Die SVP-Ortspartei Frick lädt alle Interessierten am kommenden Mittwoch, 10. September, zu einer öffentlichen Vor-Wahl-Versammlung ins Restaurant Adler ein (19.30 Uhr). «Sie haben die Gelegenheit, die Kandidatin für die Gemeinderatswahl Alexandra Leimgruber-Jud und unseren ...

