Suppentage in Rheinfelden

«Wer Saatgut hat, kann Zukunft säen», lautet das Motto der diesjährigen Fastenaktion. Traditionsgemäss veranstalten die Kirchgemeinden einen Suppentag, um gemeinsam zu Essen und Gutes zu tun. Es gibt wieder drei feine Suppen, im Anschluss Kaffee und Kuchen. «Wir ...

«Wer Saatgut hat, kann Zukunft säen», lautet das Motto der diesjährigen Fastenaktion. Traditionsgemäss veranstalten die Kirchgemeinden einen Suppentag, um gemeinsam zu Essen und Gutes zu tun. Es gibt wieder drei feine Suppen, im Anschluss Kaffee und Kuchen. «Wir sammeln dieses Mal, im Rahmen dieser jährlichen ökumenischen Kampagne für das Projekt des christkatholischen Hilfswerks ‘Partner sein Klima, Umwelt und Landwirtschaft, Bunia, Ituri’». Ituri ist eine Provinz in der Demokratischen Republik Kongo. Die Hauptstadt ist Bunia. In diesem Projekt wird ein Teil des 40 Hektaren umfassenden Geländes mit geeigneten Bäumen aufgeforstet und es wird in Land- und Viehwirtschaft investiert.

Die Universität bietet Lehrgänge in Landwirtschaft an und integriert die Studierenden in den Landwirtschaftsbetrieb. Gefördert werden nachhaltige Methoden, um einerseits die Auswirkungen des Klimawandels zu verringern und andererseits den Studierenden und ihren Familien eine gesunde Ernährung zu ermöglichen. (mgt)

Daten der Suppentage:

7. März im reformierten Kirchgemeindehaus, 11.30 bis 14 Uhr; 14. März im christkatholischen Kirchgemeindehaus

Martinum; 21. März im Treffpunkt der römisch-katholischen Kirche; 28. März im reformierten Kirchgemeindehaus in

Magden, im Gässli.