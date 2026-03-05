Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Suppentage in Rheinfelden

  05.03.2026 Rheinfelden

«Wer Saatgut hat, kann Zukunft säen», lautet das Motto der diesjährigen Fastenaktion. Traditionsgemäss veranstalten die Kirchgemeinden einen Suppentag, um gemeinsam zu Essen und Gutes zu tun. Es gibt wieder drei feine Suppen, im Anschluss Kaffee und Kuchen. «Wir ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote