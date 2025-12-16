Suppen essen für den guten Zweck

Am letzten Suppentag 2025 kamen besonders viele Gäste und genossen die Bündner ...

Das «Friitigssuppenteam» der reformierten Kirchgemeinde Möhlin kann erneut auf ein erfolgreiches Suppenjahr zurückblicken.

Am letzten Suppentag 2025 kamen besonders viele Gäste und genossen die Bündner Gerstensuppe und das Weihnachtsguetzlibuffet. Dank der treuen Besucher und Besucherinnen der Suppentage konnten 2700 Franken Reinerlös erwirtschaftet werden.

Das Suppenteam spendet je 600 Franken an «Tischlein Deck dich Rheinfelden» und den Verein «EVS Uganda» sowie je 500 Franken an ein Hilfsprojekt in Nepal, die Stiftung Theodora und den Vogelpark Ambigua. Das Team dankt für die grosszügigen Spenden. «Im Januar gönnen wir uns eine Pause und starten dann am 6. Februar mit Elan in die Suppensaison 2026», heisst es. (mgt)