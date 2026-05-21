Sulzer Turner in Form

Mehrere Podestplätze am Kreiscup

Der Turnverein startete kürzlich gemeinsam mit der Damenriege Sulz beim Kreiscup in Gränichen in die neue Wettkampfsaison. Unter der Organisation des Satus Gränichen präsentierten sich die Sulzer Riegen in hervorragender Frühform und zeigten, dass mit ihnen in diesem Jahr zu rechnen ist. Den Auftakt machte das Reckteam, welches ein dynamisches Programm voller Höhepunkte ablieferte. Mit einer Glanznote von 9,41 sicherte sich die gemischte Riege den hervorragenden 2. Rang in der Geräte-Rangliste. Direkt im Anschluss bewies die Grossfeldgymnastik ihren Teamgeist. Trotz vieler neuer Turnerinnen und Turner gelang ein harmonischer Auftritt, der mit der Note 8,98 bewertet wurde. Am Abend stieg auch die Stimmung in der Halle, die spätestens beim Auftritt der Barrenriege ihren Höhepunkt erreichte. Die Leistung des über 30-köpfigen Teams wurde mit der starken Note 9,35 und dem 3. Rang belohnt. Den sportlichen Schlusspunkt setzte die Damenriege mit der Gerätekombination. Dank eines mitreissenden Programms und technisch sauber geturnten Elementen erhielten sie die stolze Note von 9,29. Nach dem Rangverlesen blickte man in durchwegs zufriedene Gesichter. Nun richtet sich der volle Fokus auf den 30. Mai, wenn der Verein am Fricktaler Cup in Schupfart mit zusätzlichen Disziplinen erneut angreifen wird. (mgt)