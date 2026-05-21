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Sulzer Turner in Form

  21.05.2026 Sulz, Sport
Die Barrenriege holte sich den 3. Schlussrang. Foto: zVg
Die Barrenriege holte sich den 3. Schlussrang. Foto: zVg

Mehrere Podestplätze am Kreiscup

Der Turnverein startete kürzlich gemeinsam mit der Damenriege Sulz beim Kreiscup in Gränichen in die neue Wettkampfsaison. Unter der Organisation des Satus Gränichen präsentierten sich die Sulzer Riegen in hervorragender ...

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