Sulzer Siege am Brugger Abendrennen

Steinacher gewinnt zum vierten Mal

Nach einem Unterbruch von zwei Wochen wurden am Mittwoch die Brugger Abendrennen fortgesetzt. Cyrill Steinacher im Hauptrennen und Louis Munk beim Nachwuchs sorgten dafür, dass es zwei Siege für die Radsportler aus Sulz gab.

August Widmer

Im Hauptrennen, das wegen des Rennens der Militärradfahrer über 50 Runden führte, gelang einem Trio die Überrundung des Feldes. Mit Cyrill Steinacher und Jan Huber waren in diesem Spitzentrio gleich zwei Fahrer aus Sulz dabei. In den Punktewertungen war dann Steinacher, der am Dienstag an einem Dernyrennen auf der offenen Rennbahn in Zürich-Oerlikon den zweiten Platz belegt hatte, der Schnellere. Steinacher sammelte Punkte in den grossen Wertungen, während Huber in den kleinen, in jeder Runde ausgetragenen Wertungen, f leissig Zähler einsammelte. Obwohl Steinacher am Schluss mit elf Punkten Vorsprung gewann, war der Kampf an der Spitze lange ausgeglichen. «Ich hoffte, dass ich gewinnen würde. Wie der Punktestand war, wusste ich allerdings über viele Runden nicht genau», gab Steinacher nach dem Rennen zu. Gegen die beiden Sulzer kam der Zürcher Fiorin Rüedi nicht an. Er war froh, dass er mit den beiden Fricktalern den Rundengewinn vollziehen konnte. Am Schluss lag Rüedi punktemässig ganz klar hinter Steinacher und Huber zurück.

Eine Woche Abwesenheit liegt drin

Cyrill Steinacher führt nach seinem vierten Sieg an einem Brugger Abendrennen in dieser Saison die Saisonwertung mit 63 Punkten Vorsprung ganz klar an. Für einen Sieg an einem Brugger Abendrennen gibt es für die Saisonwertung 25 Punkte. Einzig das letzte Abendrennen ergibt die doppelte Punktzahl, also deren 50. Wegen seines klaren Vorsprungs kann sich Steinacher erlauben, am Abendrennen vom kommenden Mittwoch zu fehlen. «Ich mache eine Woche Ferien und fahre mit dem Rennrad von Locarno über einige Alpenpässe nach Martigny». An den vier letzten Abendrennen wird Steinacher dann wieder am Start sein und versuchen, seinen ersten Sieg in der Saisonwertung zu holen.

Munk gewinnt beim Nachwuchs

Das Rennen der Anfänger, Junioren und Frauen wurde zum zweiten Mal in dieser Saison eine Beute von Louis Munk. Der für den RV Sulz startende Fahrer gewann mit sieben Punkten Vorsprung vor dem die Gesamtwertung anführenden Aurel Achleitner (Cham). Levin Hüsler (Gansingen) kam als bester Anfänger auf den vierten Rang. Beim Abendrennen dieser Woche nicht am Start waren die beiden Junioren/ U19- Fahrer Lars Emmenegger (Kaisten) und Max Priemer (Gansingen). Beide stehen derzeit an der U19-Bahn-Europameisterschaft in Anadia (Portugal) im Einsatz. Als Mitglied des Schweizer Nachwuchs-Vierers fuhr Primer dort auf den vierten Rang.

Weder in den Rennen der Schüler, bei denen wegen der Schulferien allerdings einige Regionale fehlten, noch im Militärradrennen, mit dem der siebten Rennabend am Mittwoch abgeschlossen wurde, gab es für die Radsportler aus dem Fricktal Spitzenplätze.