Am vergangenen Samstag fand in Stein der 41. Fricktaler Cup statt. Bei tollem Wetter traten zwölf Turnerinnen und Turner vom Turnverein Zuzgen im Fachtest Allround an. Sie konnten die guten Trainingsleistungen abrufen, erreichten die Höchstnote 10 und durften sich zum Fricktalermeister ...