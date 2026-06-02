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STV Herznach – Jugitag Herznach

  02.06.2026 Sport, Herznach-Ueken
Foto: zVg
Foto: zVg

In der Turnhalle in Herznach war Ende Mai ein reges Treiben zu beobachten. Frühmorgens versammelte sich die Jugi Herznach, um den Trainingstag für das Turnfest durchzuführen.

Eine kurze Instruktion zum ganzen Ablauf wurde durchgeführt und der Morgen konnte starten. Die Mitglieder des ...

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