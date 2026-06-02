STV Herznach – Jugitag Herznach

Eine kurze Instruktion zum ganzen Ablauf wurde durchgeführt und der Morgen konnte starten. Die Mitglieder des ...

In der Turnhalle in Herznach war Ende Mai ein reges Treiben zu beobachten. Frühmorgens versammelte sich die Jugi Herznach, um den Trainingstag für das Turnfest durchzuführen.

In der Turnhalle in Herznach war Ende Mai ein reges Treiben zu beobachten. Frühmorgens versammelte sich die Jugi Herznach, um den Trainingstag für das Turnfest durchzuführen.

Eine kurze Instruktion zum ganzen Ablauf wurde durchgeführt und der Morgen konnte starten. Die Mitglieder des Vereinsgeräteturnens der Jugi traf sich in der Turnhalle, wo der Wettkampf vom vorherigen Abend (Turnibutz) diskutiert und analysiert wurde. Natürlich wurde das Programm auch vor den anderen Jugi-Kindern zum Besten gegeben. Gleichzeitig wurde draussen die Pendelstafette trainiert. Am Einzelwettkampf am Turnfest startete dieses Jahr das Team Aerobic der Jugi Herznach. Dieses kam als nächstes dran und führte der restlichen Jugi sein Programm vor. Ob Hindernislauf, Kugelstossen, Spieltest Allround, Weitsprung oder Ballwurf, es wurde überall trainiert, was das Zeug hielt. Fragen wurden geklärt und die Technik ver feinert. (mgt)