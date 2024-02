Am 23. Februar standen die aktiven Leichtathleten am Thurgauer Hallen-Leichtathletik-Mannschaftsmehrkampf (HLMM) am Start. Die Disziplinen Pendellauf,

3er-Hupf, Medizinballstossen und Steeple-Lauf waren in einer guten Stunde absolviert. Nach guten Einzelergebnissen warteten alle gespannt ...