STV HERZNACH AM STAUSEECUP

Am Samstag, 27. September, fand zum Start des Team-Aerobic der diesjährige Stauseecup in Kleindöttingen statt. Sowohl die Jugend als auch die aktiven Turnerinnen konnten ihr Können zeigen. Der STV Herznach startete in allen vier Gruppen. Zuerst konnte die Jugend ihre Vorführung zeigen. Damit erhielten sie die Note 8.716 und konnten den 15. Rang erreichen. Die aktiven Turnerinnen zeigten erneut ihr erarbeitetes Programm und konnten die Note von 9.367 und den 11. Platz erreichen.

Bei den aktiven Turnerinnen starteten ebenfalls noch drei Gruppen. In der Kategorie 3er- bis 6er-Teams konnten Lia Loosli, Lea Treyer und Tina Rubin die super Note 9.717 erreichen und kamen somit auf den dritten Platz. In der Kategorie Paar traten gleich zwei Gruppen an. Corina Hartmann und Nadine Kläusler erreichten den sechsten Platz mit der Note 9.583. Eliane Kläusler und Franziska Kramer konnten mit der Note 9.733 den hervorragenden 3. Platz erzielen. (mgt)