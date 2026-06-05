STV HERZNACH AM FRICKTALER CUP

Die Jugend des STV Herznach sowie die aktiven Turnerinnen und Turner nahmen kürzlich am Fricktaler Cup in Schupfart teil und durften zahlreiche Erfolge feiern. Die Jugend startete in den Kategorien Stufenbarren, Gerätekombination und Team Aerobic. Besonders erfreulich war der Sieg im ...

Die Jugend des STV Herznach sowie die aktiven Turnerinnen und Turner nahmen kürzlich am Fricktaler Cup in Schupfart teil und durften zahlreiche Erfolge feiern. Die Jugend startete in den Kategorien Stufenbarren, Gerätekombination und Team Aerobic. Besonders erfreulich war der Sieg im Team Aerobic. Am Stufenbarren erreichte die Jugend den dritten Rang, den sie sich mit Dintikon teilte. Auch in der Gerätekombination resultierte ein dritter Platz. Zudem nahmen Alina Aeschbacher, Binia Aeschbacher und Mia Schwaller im Geräteturnen (3erbis 5er-Team) teil und belegten den fünften Rang.

Die Aktiven traten in verschiedenen Disziplinen an und erzielten ebenfalls starke Resultate. Im Steinstossen gelang der hervorragende erste Rang. Zweite Plätze gab es im Weitsprung und Kugelstossen. Im Fachtest Allround, in der Gerätekombination sowie am Stufenbarren erreichte der STV Herznach jeweils Rang drei. Auch in den Einzelwettkämpfen überzeugten die Herznacherinnen: Lia Loosli, Lea Treyer und Tina Rubin belegten im Team Aerobic Rang drei, während Eliane Kläusler und Franziska Kramer den Sieg holten. (mgt)