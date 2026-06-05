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STV HERZNACH AM FRICKTALER CUP

  05.06.2026 Sport, Herznach-Ueken
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Jugend des STV Herznach sowie die aktiven Turnerinnen und Turner nahmen kürzlich am Fricktaler Cup in Schupfart teil und durften zahlreiche Erfolge feiern. Die Jugend startete in den Kategorien Stufenbarren, Gerätekombination und Team Aerobic. Besonders erfreulich war der Sieg im ...

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