Stutz Gerichtspräsidentin – Stocker neu Grossrätin

Am Bezirksgericht Rheinfelden wurde die Ersatzwahl für eine Gerichtspräsidiumsstelle (70%- Pensum) für den Rest der Amtsperiode 2025/2028 zur Wahl ausgeschrieben. Bis zum Ablauf der Anmeldefrist ging eine Kandidatur ein, in der Nachmeldefrist trafen keine weiteren Anmeldungen ein. Somit wird Désirée Stutz aus Möhlin als in stiller Wahl gewählt erklärt. Der Amtsantritt erfolgt per 1. Juli 2026. Wie die Partei informiert, wird sie auf dieses Datum aus dem Grossen Rat ausscheiden. Ihre Nachfolgerin als Grossrätin wird Larissa Stocker (SVP) aus Rheinfelden. (nfz)