Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Stutz Gerichtspräsidentin – Stocker neu Grossrätin

  09.10.2025 Rheinfelden

Am Bezirksgericht Rheinfelden wurde die Ersatzwahl für eine Gerichtspräsidiumsstelle (70%- Pensum) für den Rest der Amtsperiode 2025/2028 zur Wahl ausgeschrieben. Bis zum Ablauf der Anmeldefrist ging eine Kandidatur ein, in der Nachmeldefrist trafen keine weiteren Anmeldungen ein. ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote