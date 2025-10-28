Sturm «Benjamin» hat gewütet

Mit Böen von bis zu 100 km/h zog am Donnerstag Sturm «Benjamin» von West nach Ost über die Schweiz. Auch das Fricktal war betroffen, diverse Feuerwehren mussten ausrücken, so etwa in Möhlin. Dort fegte der Sturm mehrere Ziegel vom Dach eines Bauernhauses. Im ...

Mit Böen von bis zu 100 km/h zog am Donnerstag Sturm «Benjamin» von West nach Ost über die Schweiz. Auch das Fricktal war betroffen, diverse Feuerwehren mussten ausrücken, so etwa in Möhlin. Dort fegte der Sturm mehrere Ziegel vom Dach eines Bauernhauses. Im Rheinfelder Salmenpark brachten die Orkanböen sogar ein grosses Baugerüst zum Einsturz. Dabei war offenbar grosses Glück im Spiel: Gemäss Augenzeugen kamen keine Personen zu Schaden.

Insgesamt gingen im Aargau rund fünfzig Meldungen wegen des Sturms ein. Von einer Scharte am Martinsberg in Baden brach kurz vor 17 Uhr ein Felsbrocken ab. Der rund 2,5 Tonnen schwere Stein rollte den Hang hinunter und landete auf der Bruggerstrasse. Im dichten Feierabendverkehr kam niemand zu Schaden. Die Feuerwehr beseitigte das Hindernis. Laut Einschätzung von Fachleuten geht vom Hang keine weitere Gefahr aus, die sofortige Massnahmen erfordert. Meldungen über Verletzte oder grosse Schäden liegen der Kantonspolizei nicht vor. Gesperrt werden musste einzig die Nebenstrasse durch den Wald zwischen Oberentfelden und Schönenwerd. (nfz/mgt)