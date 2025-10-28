Immobilien
Sturm «Benjamin» hat gewütet

  28.10.2025 Fricktal
Umgestürztes Gerüst im Salmenpark. Foto: NFZ
Umgestürztes Gerüst im Salmenpark. Foto: NFZ

Mit Böen von bis zu 100 km/h zog am Donnerstag Sturm «Benjamin» von West nach Ost über die Schweiz. Auch das Fricktal war betroffen, diverse Feuerwehren mussten ausrücken, so etwa in Möhlin. Dort fegte der Sturm mehrere Ziegel vom Dach eines Bauernhauses. Im ...

