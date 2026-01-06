Studerareal vermietet

Die ACO AG mit Sitz in Netstal übernimmt ab dem 1. Januar 2026 als Mieter den Grossteil des «Studerareals» in Frick, wo ab der zweiten Jahreshälfte 2026 Entwässerungssysteme aus diversen Materialien produziert werden. Der Standort ermögliche eine logistische ...

Die ACO AG mit Sitz in Netstal übernimmt ab dem 1. Januar 2026 als Mieter den Grossteil des «Studerareals» in Frick, wo ab der zweiten Jahreshälfte 2026 Entwässerungssysteme aus diversen Materialien produziert werden. Der Standort ermögliche eine logistische Neuausrichtung, um insbesondere die Regionen Mitte und Westschweiz schneller und effizienter zu bedienen. Die ACO AG ist mit 160 Mitarbeitenden ein wichtiger Partner für den Schweizer Baustoffmarkt und gehört zur internationalen ACO Gruppe, mit weltweit 5500 Mitarbeitenden. Das familiengeführte Unternehmen hat seinen Hauptsitz im norddeutschen Rendsburg. (mgt/nfz)