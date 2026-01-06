Immobilien
Studerareal vermietet

  06.01.2026 Frick

Die ACO AG mit Sitz in Netstal übernimmt ab dem 1. Januar 2026 als Mieter den Grossteil des «Studerareals» in Frick, wo ab der zweiten Jahreshälfte 2026 Entwässerungssysteme aus diversen Materialien produziert werden. Der Standort ermögliche eine logistische ...

