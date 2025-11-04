Immobilien
Strom ans Gleis!

  04.11.2025 Badisch Rheinfelden, Fricktal
Überfüllt, unzuverlässig und alles andere als barrierefrei: Die Dieselzüge des IRE auf der Hochrheinbahn erforderten in vielerlei Hinsicht viel Geduld. Ab Sommer 2027 soll mit der Elektrifizierung alles besser werden, unter anderem mit pünktlichen Halten alle halbe Stunde in Badisch Rheinfelden. Archivbild: Boris Burkhardt
Die Elektrifizierung der Hochrheinbahn hat begonnen

Die Elektrifizierung der Hochrheinbahn auf deutscher Seite zwischen Basel und Schaffhausen wird nach Jahrzehnten der Planung nun Realität. Dafür muss die Strecke, die auch für das Fricktal relevant ist, aber erst einmal ...

