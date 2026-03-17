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Strolchenfahrt endet im Garten

  17.03.2026 Rheinfelden
Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Foto: zVg
Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Foto: zVg

Zwei Jugendliche entwendeten in Rheinfelden ein Auto und fuhren damit in der Nacht umher. Kurze Zeit später endete die Fahrt in einem Garten. Es entstand Sachschaden, verletzt hat sich niemand. In der Nacht auf Samstag erwachte eine Anwohnerin in Rheinfelden kurz vor 3 Uhr aufgrund eines ...

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