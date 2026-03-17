Strolchenfahrt endet im Garten

Zwei Jugendliche entwendeten in Rheinfelden ein Auto und fuhren damit in der Nacht umher. Kurze Zeit später endete die Fahrt in einem Garten. Es entstand Sachschaden, verletzt hat sich niemand. In der Nacht auf Samstag erwachte eine Anwohnerin in Rheinfelden kurz vor 3 Uhr aufgrund eines Knalls. Schnell stellte sie fest, dass ein Auto in ihrem Garten zum Stillstand gekommen war. Vor Ort stellten die aufgebotenen Polizeikräfte ein 15-jähriges Mädchen fest. Dieses gab an, das Auto gelenkt zu haben. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass sie mutmasslich von einem anderen Jugendlichen begleitet worden war. Dieser flüchtete nach dem Unfall. Die beiden hatten sich zuvor an einer Party kennengelernt. Dort soll die Idee entstanden sein, mit dem Auto des Vaters des Jungen eine Ausfahrt zu unternehmen. Aufgrund des Unfalls entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Franken, glücklicherweise verletzte sich niemand. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen gegen die beiden Jugendlichen aufgenommen. (mgt)