Der Kanton Aargau zählt seit Jahren zu den Vorreitern in der digitalen Verwaltung. Mit Smart Aargau, dem Smart Service Portal und der Fachstelle Digitale Transformation hat der Regierungsrat bereits wichtige Schritte unternommen, um Behördendienstleistungen moderner, einfacher und digital zugänglich zu machen. Jetzt geht die Verwaltung einen konsequenten nächsten Schritt: Der Regierungsrat hat die neue Strategie Digitale Transformation 2026–2029 verabschiedet. Im Zentrum steht bewusst das Wort «Transformation», während das «Digitale» den Rahmen bildet und die Werkzeuge liefert, mit denen Veränderungen wirkungsvoll gestaltet werden können. Die Strategie zeigt ein klares Zielbild: Eine agile, innovative und effiziente Verwaltung, die für die Bevölkerung, die Gemeinden und die Unternehmen einfach, transparent und verlässlich da ist – im analogen und digitalen Raum. Die Strategie Digitale Transformation ist als Dachstrategie konzipiert. Sie dient als handlungsleitender Rahmen für alle Belange der digitalen Transformation bei Strategien und Umsetzungsplänen des Kantons. Parallel wurde die Fachstrategie Informatik erneuert. Beide Strategien sind inhaltlich eng abgestimmt und schaffen gemeinsam ein kohärentes Fundament für digitale Verwaltung und moderne Informatik im Kanton Aargau. (mgt)