Oeschgen: alles bereit zum Fest

Am Samstag, 7. Juni, findet in Oeschgen das dritte Strassenfest statt. Ursprünglich als Feier anlässlich der Wiedereröffnung der Mitteldorfstrasse ins Leben gerufen, hat das Strassenfest inzwischen seinen festen Platz im Oeschger Veranstaltungskalender. Nach einer wetterbedingten Absage im vergangenen Jahr findet das Strassenfest am Samstag neu auf dem Strassenabschnitt vor dem Gemeindehaus statt. Bei ungünstiger Witterung kann das Fest auf Sonntag, 8. Juni, verschoben werden (Hinweise auf Werbetafeln beachten). Der Eintritt ist frei. Das Fest bietet ein reichhaltiges Essensangebot, zubereitet von lokalen Vereinen sowie einem Foodtruck, dazu eine Bar und eine Weinbar. Für Musik sorgt Ueli’s Family Band, Kinder erwartet ein abwechslungsreiches Programm beim Kirchenplatz. (mgt)