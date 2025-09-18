Strasse wird saniert

Der Belag der Rheinfelder Bahnhofstrasse wird im Abschnitt von der Kaiserstrasse bis zur Quellenstrasse saniert. Die witterungsabhängigen Arbeiten werden in der Nacht vom Mittwoch, 1. Oktober, auf Donnerstag, 2. Oktober, und in der Nacht vom Donnerstag, 2. Oktober, auf Freitag, 3. Oktober, durchgeführt. Infolge der Bauarbeiten ist das Befahren dieses Strassenabschnitts an den genannten Daten zwischen 20 Uhr und 5 Uhr nicht möglich. Für den Fuss- und Veloverkehr bleibt dieser Abschnitt jederzeit passierbar, für den motorisierten Verkehr ist eine Umleitung signalisiert, wie die Stadt mitteilt. (mgt)