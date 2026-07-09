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«Stolz, ein Landwirt zu sein»

  09.07.2026 Aargau
Die erfolgreichen Landwirte und Agrarpraktiker erhielten im landwirtschaftlichen Zentrum ihre Berufsausweise. Foto: zVg
Die erfolgreichen Landwirte und Agrarpraktiker erhielten im landwirtschaftlichen Zentrum ihre Berufsausweise. Foto: zVg

106 erfolgreiche Berufsabschlüsse an der Liebegger Schlussfeier

Insgesamt 99 Landwirte und 7 Agrarpraktiker, darunter 19 Frauen, erhielten ihre Berufsausweise. Mit Stolz zeigten die jungen Berufsleute, dass Landwirt zu sein mehr ist als einfach ein Beruf.

An der Schlussfeier ...

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