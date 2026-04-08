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Stolz auf Nachwuchstalente

  08.04.2026 Fricktal
Ramon Sacher und Corinna Schneider feiern grosse Erfolge auf nationaler Ebene. Foto: zVg
Ramon Sacher und Corinna Schneider feiern grosse Erfolge auf nationaler Ebene. Foto: zVg

Die Musikschule Unteres Fricktal freut sich mit Corinna Schneider und Ramon Sacher über zwei aussergewöhnliche nationale Erfolge junger Musikschüler. 

Die Musikschule Unteres Fricktal freut sich, zwei aussergewöhnliche Erfolge junger Musikschüler ...

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