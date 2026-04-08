Stolz auf Nachwuchstalente

Die Musikschule Unteres Fricktal freut sich mit Corinna Schneider und Ramon Sacher über zwei aussergewöhnliche nationale Erfolge junger Musikschüler.

Die Musikschule Unteres Fricktal freut sich, zwei aussergewöhnliche Erfolge junger Musikschüler bekanntzugeben. Corinna Schneider hat Mitte März am Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb teilgenommen und mit ihrer beeindruckenden Leistung auf der Klarinette einen hervorragenden 2. Preis erzielt. Mit 22 von 25 Punkten überzeugte sie die Jury mit musikalischer Reife und technischem Können. Corinna Schneider ist nicht nur als Klarinettistin erfolgreich: Auch auf dem Euphonium zeigte sie in der Vergangenheit ihr aussergewöhnliches Talent und Engagement. Auch der Perkussionist und Schlagzeuger Ramon Sacher durfte einen besonderen Erfolg feiern: Als einziger Teilnehmer aus dem Fricktal hat er im Februar die anspruchsvolle Aufnahmeprüfung zur Nationalen Jugend Brass Band der Schweiz bestanden. Damit gehört er zu den knapp zehn Aargauern, die aktuell im Nachwuchskader der Schweizer Brass Band-Szene aufgenommen sind. Die Schweizer Brass Bands, eine Art Blasorchester mit ausschliesslich Blech- und Perkussionsinstrumenten nach britischem Vorbild, gehören aktuell weltweit zu den erfolgreichsten Formationen und haben in den vergangenen Jahren die britische Konkurrenz an internationalen Wettbewerben mehrfach entthront.

Das Team der Musikschule Unteres Fricktal zeigt sich äusserst stolz auf die beeindruckenden Leistungen und das grosse Engagement der beiden Nachwuchstalente. Ihre Erfolge sind ein inspirierendes Beispiel dafür, was mit Leidenschaft, Ausdauer und hervorragender musikalischer Förderung erreicht werden kann. (mgt)