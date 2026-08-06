Ständeratssitz zurückholen

2023 wurden Marianne Binder-Keller (Die Mitte) und Thierry Burkart (FDP) als Vertreter des Kantons Aargau in den Ständerat gewählt. 2027 finden wieder Nationalrats- und Ständeratswahlen statt. Wie die SVP mitteilt, ist es ihr Ziel, den 2023 verlorenen Sitz zurückzuholen. Die ...

2023 wurden Marianne Binder-Keller (Die Mitte) und Thierry Burkart (FDP) als Vertreter des Kantons Aargau in den Ständerat gewählt. 2027 finden wieder Nationalrats- und Ständeratswahlen statt. Wie die SVP mitteilt, ist es ihr Ziel, den 2023 verlorenen Sitz zurückzuholen. Die Findungskommission schlägt Grossrätin und Parteisekretärin Barbara Borer-Mathys zur Nomination vor. Die Rechtsanwältin (Jg. 1983) wohnt mit Mann und drei Kindern in Holziken, führt eine eigene Anwaltskanzlei und politisiert seit 2021 im Grossen Rat. Sie ist Parteisekretärin der SVP Aargau und seit 2018 Präsidentin der SVP Bezirk Kulm und der SVP Holziken.

(nfz)