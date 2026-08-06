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Ständeratssitz zurückholen

  06.08.2026 Aargau

2023 wurden Marianne Binder-Keller (Die Mitte) und Thierry Burkart (FDP) als Vertreter des Kantons Aargau in den Ständerat gewählt. 2027 finden wieder Nationalrats- und Ständeratswahlen statt. Wie die SVP mitteilt, ist es ihr Ziel, den 2023 verlorenen Sitz zurückzuholen. Die ...

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