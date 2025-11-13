Immobilien
Ständchen und Walzer zum Ehrentag

  13.11.2025 Frick
Und zum «Bajazzo» des Männerchors ein Walzer.

Dorli Suter aus Frick hat am 3. November bei guter Gesundheit ihren 100. Geburtstag gefeiert. 40 Jahre führte Dorli Suter mit ihrem Mann Hans das Papeterie- und Spielwarengeschäft an der Hauptstrasse in Frick. Heute lebt sie noch immer selbständig in ihrer Alterswohnung im Alterszentrum Bruggbach in Frick. Am Sonntag, 2. November, brachte ihr der Männerchor Frick ein wunderbares musikalisches Ständchen, zu dem auch die Mieter und Mieterinnen sowie ihre Familie eingeladen waren. Zum Lied «Bajazzo» tanzte sie sogar mit dem Präsidenten Peter Boss einen beschwingten Walzer. Gemeindeammann Daniel Suter überbrachte, im Namen der Gemeinde Frick und des Kantons, mit Blumen die besten Glückwünsche für weiterhin gute Gesundheit. (mgt)

