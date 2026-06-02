Stimmungsvolles Ständli

Stimmungsvolles Ständli02.06.2026 Schupfart
Der Männerchor Schupfart traf sich zu einem Ständli im «Fähry Beizli» in Mumpf.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer zeigten sich begeistert und belohnten die Sänger mit Applaus, sodass auch eine Zugabe nicht fehlen durfte. Der Männerchor Schupfart bedankt sich herzlich für die ...
Der Männerchor Schupfart traf sich zu einem Ständli im «Fähry Beizli» in Mumpf.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer zeigten sich begeistert und belohnten die Sänger mit Applaus, sodass auch eine Zugabe nicht fehlen durfte. Der Männerchor Schupfart bedankt sich herzlich für die Gelegenheit, sich mit seinem Gesang präsentieren zu dürfen. Vor dem Auftritt nutzte der Chor anlässlich des internationalen Museumstags die Gelegenheit, das Dorfmuseum zu besuchen. (mgt)