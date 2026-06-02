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Stimmungsvolles Ständli

  02.06.2026 Schupfart
Foto: zVg
Foto: zVg

Der Männerchor Schupfart traf sich zu einem Ständli im «Fähry Beizli» in Mumpf.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer zeigten sich begeistert und belohnten die Sänger mit Applaus, sodass auch eine Zugabe nicht fehlen durfte. Der Männerchor Schupfart bedankt sich herzlich für die ...

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