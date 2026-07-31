Stimmungsvolle Momente auf dem Inseli

Mit stimmungsvollen Sommernächten, grossen Klangwelten und einem einzigartigen Ambiente auf dem Inseli lädt das Open Classics am Rhein am 7. und 8. August erneut zu einem hochkarätigen Open Air-Wochenende ein.

Mit stimmungsvollen Sommernächten, grossen Klangwelten und einem einzigartigen Ambiente auf dem Inseli lädt das Open Classics am Rhein am

7. und 8. August erneut zu einem hochkarätigen Open Air-Wochenende ein.

Nach vier erfolgreichen Ausgaben verbindet das Festival auch 2026 internationale Künstlerinnen und Künstler, grosse Klassiker und regionale Ensembles zu einem vielseitigen Erlebnis am Rhein.

Unvergänglicher Klassiker

Den Auftakt macht am Freitagabend Charlie Chaplins legendärer Stummfilm «City Lights». Während das Meisterwerk von 1931 auf der Grossleinwand läuft, erklingt die Musik, live gespielt vom City Light Symphony Orchestra, zum Film. Die berührende Geschichte des Tramps und des blinden Blumenmädchens entfaltet dabei ihre ganze Magie zwischen Humor, Melancholie und grosser Kinokunst – ein unvergänglicher Klassiker unter freiem Himmel.

Am Samstagvormittag gehört die Bühne regionalen Klangtraditionen: Das «Sunnebärgchörli» unter der Leitung von Ruth Matter Riedi bringt frischen, generationsüberg reifenden Jodelgesang auf das Rhein-Inseli – eine besondere Rarität. Gemeinsam mit der Brass Band Fricktal unter Florentin Setz entsteht ein musikalischer Auftakt voller Heimatgefühl, Klangfreude und lebendiger Tradition.

Der Samstagabend steht schliesslich ganz im Zeichen des französischen Esprits. Der international gefeierte Mandolinist Avi Avital trifft gemeinsam mit dem Kammerorchester Basel auf französische Klangwelten zwischen Klassik, Filmmusik und Chanson. Werke von Debussy, Ravel und Haydn verbinden sich mit unvergänglichen Liedern von Édith Piaf und Michel Legrand zu einem atmosphärischen Sommerabend voller Eleganz, Leidenschaft und musikalischer Farbigkeit.

Ticketinformationen

Das Movie Classics-Konzert ist nahezu ausverkauft – nur noch wenige Restkarten der 3. Kategorie sind verfügbar. Der Entscheid über den definitiven Austragungsort der Konzerte wird am 3./4. August getroffen. Sofern die Wetterprognosen eine Open Air-Durchführung auf dem Rhein-Inseli zulassen, werden zusätzliche Ticketkontingente in sämtlichen Kategorien freigegeben. Bei ungünstigen Wetterverhältnissen finden die Konzerte im Musik- und Kulturzentrum Don Bosco Basel statt. Für die Samstagskonzerte um 11 Uhr und 20 Uhr sind noch Karten erhältlich.

(mgt)

Weitere Informationen im Internet: www.open-classics-am-rhein.ch