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Stimmungsvolle Momente auf dem Inseli

  31.07.2026 Rheinfelden
Einzigartiges Ambiente auf dem Inseli: Es ist wieder Zeit für das Open Classics. Foto: Benno Hunziker
Einzigartiges Ambiente auf dem Inseli: Es ist wieder Zeit für das Open Classics. Foto: Benno Hunziker

Mit stimmungsvollen Sommernächten, grossen Klangwelten und einem einzigartigen Ambiente auf dem Inseli lädt das Open Classics am Rhein am
7. und 8. August erneut zu einem hochkarätigen Open Air-Wochenende ein.

Nach vier erfolgreichen Ausgaben verbindet das Festival auch 2026 ...

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