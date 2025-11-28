STIMMUNGSVOLLE MARTINSFEIER

Die drei Kirchen im Wegenstettertal feierten das Martinsfest vor der Sebastianskirche in Hellikon. Auch diesmal war es vor allem ein Kinderfest mit Lichterumzug, geführ t von Katechetin Claudia Mösch. Den Ritter Martin hoch zu Ross verkörperte der christkatholische ...

Die drei Kirchen im Wegenstettertal feierten das Martinsfest vor der Sebastianskirche in Hellikon. Auch diesmal war es vor allem ein Kinderfest mit Lichterumzug, geführ t von Katechetin Claudia Mösch. Den Ritter Martin hoch zu Ross verkörperte der christkatholische Kirchgemeindepräsident Urs Schlienger, den armen Bettler der römisch-katholische Diakon Markus Wentink. Die Reformierten waren mit Yvonne Moldehn zugegen, die mit Dorothea Schlienger die Liturgie leitete. Eine Formation der Musikgesellschaft Hellikon umrahmte den Anlass.

Die Feier endete mit Punsch und Glühwein und dem Teilen des Martinsweggli. (mgt)