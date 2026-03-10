STIMMUNG? AUSGEZEICHNET!

Am vergangenen Wochenende verbrachte der STV Wegenstetten zwei herrliche Tage im Schnee in Andermatt. Bei strahlendem Sonnenschein genossen die 20 Turnerinnen und Turner das gemeinsame Skiweekend in vollen Zügen. Die Stimmung war auf der Piste sowie im Après-Ski ausgezeichnet. Alle ...

Am vergangenen Wochenende verbrachte der STV Wegenstetten zwei herrliche Tage im Schnee in Andermatt. Bei strahlendem Sonnenschein genossen die 20 Turnerinnen und Turner das gemeinsame Skiweekend in vollen Zügen. Die Stimmung war auf der Piste sowie im Après-Ski ausgezeichnet. Alle kehrten unverletzt und mit vielen schönen Erinnerungen nach Hause zurück. (mgt)



