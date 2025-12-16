Stimmband Luzern zu Gast in Rheinfelden

Zum 30-jährigen Bestehen wollte der Horwer Chor wieder einmal einen Chorausflug unternehmen. Ihr Dirigent, Roberto Vacca, schlug vor, diesen mit einem Konzert in seinem Wohn- und Wirkungsort zu verbinden.

Zum 30-jährigen Bestehen wollte der Horwer Chor wieder einmal einen Chorausflug unternehmen. Ihr Dirigent, Roberto Vacca, schlug vor, diesen mit einem Konzert in seinem Wohn- und Wirkungsort zu verbinden.

So reiste der Chor auf Einladung des Trägervereins für Chorprojekte Chortus (www.chortus.ch)insschmucke Städtchen am Rhein, erlebte eine spannende Stadtführung, liess sich im Restaurant «Aglio e Oglio» verwöhnen und durfte zum Abschluss in der Kapuzinerkirche schwungvolle wie auch zärtliche Lieder vor einem begeisterten Publikum präsentieren. Das Konzert unter dem Motto «Here Comes The Sun» war den Beatles gewidmet – ganz im Sinne von Vacca, der sich seit Jahren intensiv mit dem Liedgut der Beatles beschäftigt und einen Teil der Arrangements selbst geschrieben hat. (mgt)