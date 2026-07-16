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Stimmabgabe: die letzte Woche entscheidet

  16.07.2026 Aargau

Im Rahmen des Abstimmungstermins vom 14. Juni 2026 führte die Staatskanzlei bei den Aargauer Gemeinden erneut eine Umfrage zum Rücklauf der Stimmabgaben durch. Erhoben wurde, wann die Stimmabgaben bei den Gemeinden eingingen und ob die brieflichen Stimmen per Post oder über den ...

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