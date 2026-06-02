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Stiftung Rinau Park belastet Gemeinde

  02.06.2026 Kaiseraugst
Das Darlehen an die Stiftung Rinau Park in der Höhe von 3,8 Millionen Franken wird als nicht «werthaltig» eingestuft. Foto: vzu
Das Darlehen an die Stiftung Rinau Park in der Höhe von 3,8 Millionen Franken wird als nicht «werthaltig» eingestuft. Foto: vzu

Die Jahresrechnung 2025 der Einwohnergemeinde Kaiseraugst schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 2,2 Millionen Franken. Hauptgrund ist eine einmalige Wertberichtigung des Darlehens an die Stiftung Rinau Park.

Valentin Zumsteg

2025 war finanziell eigentlich ein gutes Jahr für ...

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