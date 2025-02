Stiftung MBF unterstützt selbständiges Wohnen

Gemeinsames Projekt für Menschen mit Unterstützungsbedarf

Neu bietet die Stiftung MBF in Zusammenarbeit mit zwei anderen Stiftungen ambulante Begleitung für Menschen mit Unterstützungsbedarf, die selbstständig in ihren eigenen vier Wänden leben möchten. Die drei Stiftungen wollen das Angebot gemeinsam im ganzen Kanton Aargau anbieten.

Die sogenannte Subjektfinanzierung soll Menschen mit Unterstützungsbedarf mehr Selbstbestimmung verschaffen: Sie erhalten Gutscheine, mit denen sie die gewünschten Begleitleistungen einkaufen können (die NFZ berichtete darüber am 23.1.2025 unter dem Titel «Ein Gutschein, der ein Leben verändern kann»). Die Begleitung erfolgt im Rahmen des Pilotprojekts «Subjektfinanzierung». Neben der Stiftung MBF sind die Stiftung azb in Strengelbach und die Stiftung Schloss Biberstein dabei. «Menschen mit Unterstützungsbedarf wollen selbst bestimmen, wie sie leben. Dies fordert auch die UN-Behindertenrechtskonvention», erklärt Zbigniew Gruchola, Leiter Wohnen – Ateliers und Mitglied der Geschäftsleitung der Stiftung MBF in der Mitteilung. «Mit unserem neuen Angebot erweitern wir die Wahlmöglichkeiten und unterstützen Menschen dabei, ihren Alltag eigenständig zu gestalten sowie aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.» Selbständiges Wohnen mit ambulanter Unterstützung kann sowohl in einer eigenen Wohnung wie auch in einer Wohngemeinschaft erfolgen. Art und Umfang der Begleitung bestimmt sich nach dem Bemessungsergebnis der Abklärungsstelle. Die Unterstützung soll die Kompetenz zur Selbstorganisation stärken und umfasst die Wohnungssuche, die Alltagsorganisation und Haushaltführung, die Unterstützung in Krisen- oder Konfliktsituationen sowie die Hilfe bei administrativen Aufgaben und der Support bei der Freizeitgestaltung.

Alle diese Leistungen stehen erwachsenen Personen mit einer Invalidität von mindestens 40 Prozent zur Verfügung, die im Kanton Aargau wohnhaft sind. «Wir sind da, um gemeinsam mit den Menschen individuelle Lösungen zu finden», betont Gruchola. «Unser Ziel ist es, Selbstbestimmung nicht nur zu ermöglichen, sondern aktiv zu fördern.» Die Stiftung MBF ist ein privates soziales Unternehmen, das sich seit 1974 für Menschen mit Unterstützungsbedarf engagiert. Die Organisation bietet vielfältige Angebote, darunter Bildungs-, Eingliederungs-, Arbeits-, Beschäftigungs-, Ausbildungs- und Wohnplätze sowie Betreuung in lebenspraktischen und gesundheitlichen Belangen. Im Auftrag der Invalidenversicherung werden auch Integrations- und berufliche Massnahmen zur Unterstützung der beruflichen Integration durchgeführt. Das Einzugsgebiet erstreckt sich auf das Fricktal und die angrenzenden Gemeinden. (mgt/nfz)

Interessierte an diesem Projekt können sich an Andrea Stocker wenden, Kontaktstelle für Menschen mit Unterstützungsbedarf, E-Mail: ambulant-begleitet@stiftung-mbf.ch oder telefonisch unter 062 866 12 40.