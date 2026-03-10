Immobilien
«Stiftung Abendrot bringt Morgenrot nach Laufenburg»

  10.03.2026 Laufenburg
So könnte sich das Areal dereinst präsentieren. Fotos: Regula Laux
Insgesamt 54 Wohnungen, Wohnateliers und Gewerberäume sind bei der Neugestaltung des «Binkert-Areals» geplant. Das Projekt wurde vorgestellt und liegt seit gestern bei der Gemeinde Laufenburg auf.

Regula Laux

«Die Stiftung Abendrot bringt Morgenrot nach ...

