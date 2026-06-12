Stühle verrückt und getürmt

Beim diesjährigen Sommerverschönerungsprojekt des Laufenburger Deko-Teams dreht sich alles um kreativ gestaltete Stühle. Mit einem, am Donnerstagmorgen aufgetürmten Stuhl-Turm an gut sichtbarer Stelle an der Winterthurerstrasse wird auf die Verschönerungsaktion im öffentlichen Raum aufmerksam gemacht. (sh)