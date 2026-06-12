Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Stühle verrückt und getürmt

  12.06.2026 Rheinfelden
Foto: Susanne Hörth
Foto: Susanne Hörth

Beim diesjährigen Sommerverschönerungsprojekt des Laufenburger Deko-Teams dreht sich alles um kreativ gestaltete Stühle. Mit einem, am Donnerstagmorgen aufgetürmten Stuhl-Turm an gut sichtbarer Stelle an der Winterthurerstrasse wird auf die Verschönerungsaktion im öffentlichen Raum aufmerksam gemacht. (sh)

 

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote