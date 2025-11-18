Immobilien
Steuerliche Neuschätzung der Liegenschaft

  18.11.2025 Aargau

Die Verfügung durch das kantonale Steueramt betreffend Neuschätzung der Aargauer Liegenschaften hat für einige Irritationen bei Wohneigentümerinnen und Wohneigentümern gesorgt. Den Verfügungen sind oftmals nicht nachvollziehbare Vervielfachungen des Steuerwerts der ...

