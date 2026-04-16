Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Steuerkommissionen sollen abgeschafft werden

  16.04.2026 Aargau

Das Steuerwesen im Kanton Aargau wird überarbeitet. Mit der Vorlage «Taxoptima» will der Regierungsrat zusammen mit den Gemeinden Abläufe vereinheitlichen, Doppelspurigkeiten abbauen und Zuständigkeiten klarer regeln. Die Vorlage ist ein Bestandteil der vom Grossen Rat ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote