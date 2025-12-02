Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Steuerfuss wird erhöht

  02.12.2025 Oberhof
Gasthaus Adler konnte an die Adlerplatz AG verkauft werden. Foto: Archiv NFZ
Gasthaus Adler konnte an die Adlerplatz AG verkauft werden. Foto: Archiv NFZ

Gemeindeversammlung in Oberhof

Die kurze Traktandenliste vermochte am Donnerstagabend 71 von 437 Stimmberechtigen in die Turnhalle in Oberhof zu locken. Der Steuerfuss wird 2026 auf 126 % erhöht, damit Ergänzungsbeiträge aus dem kantonalen Finanzausgleich abgeholt werden ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote