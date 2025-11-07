Steuerfuss soll bei 118 Prozent bleiben

Die Wegenstetter Einwohnergemeinde-Versammlung vom 19. November hat nur wenige Geschäfte zu verhandeln, kein einziger Kredit ist traktandiert. Das Budget 2026, das auf einem unveränderten Steuerfuss von 118 Prozent basiert, geht von einem Finanzierungsfehlbetrag von 313 000 Franken aus. Der Finanzausgleich für die Gemeinde beträgt für das kommende Jahr 237 000 Franken. Neben dem Budget entscheidet die kommende Einwohnergemeinde-Versammlung auch über die Gebührentarife 2026. Die Gemeindeversammlung beginnt am 19. November, um 20 Uhr, in der Aula der Mehrzweckhalle. Zuvor findet dort um 19.30 die Ortsbürgergemeinde-Versammlung statt. (vzu)