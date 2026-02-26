Immobilien
«Steuererklärungen ausfüllen ist spannend»

  26.02.2026 Frick
Hugo Imhof arbeitet seit bald zehn Jahren im Steuererklärungsdienst der Pro Senectute. Foto: Sonja Fasler
Hugo Imhof arbeitet seit bald zehn Jahren im Steuererklärungsdienst der Pro Senectute. Foto: Sonja Fasler

Hugo Imhof aus Kaisten arbeitet im Steuererklärungsdienst der Pro Senectute Bezirk Laufenburg

Alle Jahre wieder: Anfang Februar flattert die Steuererklärung in die Haushaltungen. Gerade ältere Menschen fühlen sich mit der Aufgabe zunehmend überfordert. Hier ...

