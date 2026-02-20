Sternsingerkinder und andere himmlische Boten

Sternsingerkinder und andere himmlische Boten20.02.2026 Oeschgen
Gute Laune herrschte, als sich neun Sternsingerkinder zusammen mit Christina Kessler und einer weiteren Begleitperson von Oeschgen auf den Weg machten zum Museum Spielzeugwelten in Basel.
Besonders gefiel die Sonderausstellung über «Himmlische Boten – die Engel». ...
Gute Laune herrschte, als sich neun Sternsingerkinder zusammen mit Christina Kessler und einer weiteren Begleitperson von Oeschgen auf den Weg machten zum Museum Spielzeugwelten in Basel.
Besonders gefiel die Sonderausstellung über «Himmlische Boten – die Engel». Das passte gut zu den Sternsingerinnen und -singern. In gewisser Weise sind sie ja auch als himmlische Boten unterwegs. (mgt)
Image Title
1/10