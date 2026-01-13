Sternsinger unterwegs in Schupfart

Mit grosser Freude sangen die sechs Sternsinger-Kinder ihr Lied und überbrachten den Segen an die Bewohnerinnen und Bewohner. Insgesamt besuchten sie ...

Auch in diesem Jahr zogen in Schupfart die Sternsinger von Haus zu Haus und brachten den traditionellen Segen in die Gemeinde.

Mit grosser Freude sangen die sechs Sternsinger-Kinder ihr Lied und überbrachten den Segen an die Bewohnerinnen und Bewohner. Insgesamt besuchten sie über zwanzig Haushalte und sorgten dabei für viele strahlende Gesichter. Gleichzeitig sammelten die Kinder Spenden für Kinder in Bangladesch beziehungsweise ein Projekt, das Kindern den Schulbesuch ermöglicht und ihnen so eine bessere Zukunft schenkt. Die gelungene Aktion zeigte einmal mehr, wie wichtig Zusammenhalt, Mitgefühl und soziales Engagement sind und wie Kinder mit ihrem Einsatz Grosses bewirken können. (mgt)