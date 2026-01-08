Immobilien
Sternsinger in Frick

  08.01.2026 Frick
Die Sternsinger beim Dreikönigsgottesdienst. Foto: zVg
Die Sternsinger beim Dreikönigsgottesdienst. Foto: zVg

Segen gebracht und Geld gesammelt In Frick brachten die Sternsinger die Weihnachtsbotschaft bereits am 27. und 28. Dezember 2025 sowie am 3. und 4. Januar 2026 in die Häuser und Wohnungen.

Zur Freude aller wirkte eine gros se Schar der insgesamt 24 Sternsinger im ...

