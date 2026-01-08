Sternsinger in Frick

Segen gebracht und Geld gesammelt In Frick brachten die Sternsinger die Weihnachtsbotschaft bereits am 27. und 28. Dezember 2025 sowie am 3. und 4. Januar 2026 in die Häuser und Wohnungen.

Segen gebracht und Geld gesammelt In Frick brachten die Sternsinger die Weihnachtsbotschaft bereits am 27. und 28. Dezember 2025 sowie am 3. und 4. Januar 2026 in die Häuser und Wohnungen.

Zur Freude aller wirkte eine gros se Schar der insgesamt 24 Sternsinger im Dreikönigsgottesdienst mit. Illustriert mit Bildern aus dem Buch «Ein neuer Stern» hörten und sahen alle Mitfeiernden, was sich vor rund 2000 Jahren in Bethlehem ereignet hatte. Der Kirchenchor gestaltete den Festgottesdienst mit. Er studierte für diesen Familiengottesdienst extra zwei Lieder des gleichnamigen Musicals ein und lud die Gemeinde ein, gemeinsam die Botschaft von Dreikönig singend zu verkünden. Die Sternsinger erzählten, wie sie durch ihren Besuch im Alterszentrum Fröhlichkeit und Lebensfreude auf die Stationen brachten. Sie berichteten auch von ihren Erlebnissen im Dorf, dem anschliessenden geselligen Teil im Rampartsaal und dass sie sich über die Schokoladen freuten, welche ihnen geschenkt wurden.

Während ihrer ersten drei Einsätze konnten die Sternsinger bereits Spenden in Höhe von 2200 Franken sammeln, welche der Misso Schweiz für ihr Projekt «Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit» übergeben werden.

Die Pfarrei dankt den Sternsingern und allen, welche dazu beigetragen haben, dass diese Tradition in der Pfarrei Frick weitergeführt werden kann. (mgt)