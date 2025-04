Sternförmig dem Himmel entgegen

Die Naturfreunde Möhlin begehen ihren Achtzigsten

Der Berg ist ihr Leuchtturm und jetzt feiern sie einen Runden: Vor achtzig Jahren erfolgte im Restaurant Bahnhof die Gründung der Naturfreunde Möhlin. Damit gehören sie quasi zum mittleren Eisen.

Ronny Wittenwiler

Am 6. April geht es wieder einmal hoch auf ihren Hausberg. Diesmal sternförmig aus fünf verschiedenen Richtungen, wo an den Abmarsch-Orten schon die Wanderleiter warten. Die Sternwanderung der Naturfreunde Möhlin kommenden Sonntag hat einen besonderen Grund: Sie feiern ihr achtzigjähriges Bestehen. André Beyeler vom Vereinsvorstand erklärt, als wäre es einst von langer Hand geplant gewesen: «Die Naturfreunde Schweiz werden 100 Jahre alt. Die Naturfreunde Möhlin werden 80 Jahre alt. Der Kantonalverband der Naturfreunde Aargau wird 75 Jahre alt.» Man könnte also behaupten, die Möhliner gehören zum mittleren Eisen. Doch aktiv sind sie allemal. «Wir unterhalten die Turmanlage auf dem Sonnenberg und stellen den Turmwart», sagt Beyeler. Auch sei der Verein für Wartung und Instandhaltung der Spiel- und Grillplätze verantwortlich. Damit zeigt sich auch eine Art Wandel, den die Naturfreunde Möhlin während ihrer achtzigjährigen Geschichte durchliefen.

Fast einhundert Mitglieder

Früher boten Naturfreunde-Vereinigungen Lager an, Ski- und Bergsteigertouren. Doch mit einer zunehmend gesellschaftlichen Individualisierung und gleichzeitig immer grösser werdenden Freizeitangeboten auf Knopfdruck verloren die Angebote an Attraktivität. Kämpfen viele Vereine längst gegen einen Mitgliederschwund an, sieht es in Möhlin allerdings nicht danach aus. «Heute zählt unsere Sektion fast einhundert Aktivmitglieder und ist eine der grössten im Kanton Aargau», sagt Beyeler. Das hat mit dem unbestrittenen Star der Naturfreunde zu tun: dem Sonnenberg, auf dessen Scheitel der berühmte Turm seit 1913 in den Himmel ragt, der Woche für Woche die Menschen förmlich anzieht. Oder ist es das dazugehörende Stübli? «Das ist schlichtweg der Motor für unseren Verein», sagt Beyeler. «Es wird von den Naturfreunden bewirtschaftet.» Das Stübli wurde 1975 an den Turm angebaut und damit begann eine neue Zeitrechnung. Die Geselligkeit spielt eine wesentliche Rolle bei den Naturfreunden Möhlin und manch einer, der an einem herrlichen Frühlingssonntag schon mal den Weg unter die Füsse genommen hat, kann davon ein Lied singen. Vielleicht singen die Naturfreunde Möhlin in sternförmiger Formation auf dem Weg hinauf auf ihren Berg auch das eine oder andere Lied kommenden Sonntag. «Happy Birthday» würde passen – achtzig Jahre alt und noch voll im Schuss.

Das Turm-Stübli ist ganzjährig jeden Sonntag sowie an einigen Feiertagen von 9.30 bis 17.30 Uhr geöffnet – so auch kommenden Sonntag, wenn die Naturfreunde Möhlin einen guten Grund zum Feiern haben (mit musikalischer Unterhaltung). Alle sind willkommen. www.naturfreunde-moehlin.ch