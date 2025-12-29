Stephan Attiger ist Landammann 2026

Ab 1. Januar 2026 ist Regierungsrat Stephan Attiger Aargauer Landammann. Der Gesamtregierungsrat hat am 17. Dezember 2025 den Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt zum Landammann und Regierungsrat Jean-Pierre Gallati zum Landstatthalter und damit zu seinem Stellvertreter gewählt. Das Bild des Regierungsrats 2026 wurde in der Netzleitstelle am Hauptsitz der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid in Aarau aufgenommen.

Stephan Attiger, Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), ist seit dem Jahr 2013 Mitglied des Regierungsrats und übt im Jahr 2026 das Landammann-Amt zum dritten Mal aus. Jean-Pierre Gallati wird zum zweiten Mal Landstatthalter. Nach dem Wahlakt übergab Regierungsrat Dieter Egli traditionsgemäss die Landammann-Uhr an seinen Nachfolger.

Das offizielle Regierungsratsfoto für das Jahr 2026 ist in der Netzleitstelle der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid entstanden, deren Hauptsitz in Aarau liegt. "Das Regierungsfoto 2026 nimmt das aktuelle und für Wirtschaft und Gesellschaft sehr wichtige Thema der Strom-Versorgungssicherheit auf. Der traditionelle Energiekanton Aargau trägt in diesem Bereich eine besondere Verantwortung", sagt der künftige Landammann Stephan Attiger. Und: "Swissgrid übernimmt als Koordinationszentrum für Südeuropa eine zentrale Rolle, um das europäische Netz im Gleichgewicht zu halten. Höchstes Ziel ist stets die Sicherstellung der Stromversorgung – und dies nicht nur für die Schweiz." Da die Netzleitstelle rund um die Uhr besetzt ist, hat das Swissgrid-Personal selbstverständlich auch während der Fotoaufnahmen weitergearbeitet – im fotografischen Fokus von Joy Stöckli, Fotomedienfachfrau der Kovats Optik AG in Baden, die erst im August 2025 ihre Ausbildung abgeschlossen und das offizielle Regierungsratsfoto 2026 geschossen hat. "Mit der Wahl einer jungen Fotografin wollten wir die Bedeutung der jüngeren Generation als wichtige Anspruchsgruppe für den Kanton unterstreichen", so Stephan Attiger.