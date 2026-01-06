Immobilien
Stephan Attiger ist Landammann

  06.01.2026 Aargau
Nach dem Wahlakt übergab Regierungsrat Dieter Egli (links) traditionsgemäss die Landammann-Uhr an seinen Nachfolger Stephan Attiger. Foto: zVg
Nach dem Wahlakt übergab Regierungsrat Dieter Egli (links) traditionsgemäss die Landammann-Uhr an seinen Nachfolger Stephan Attiger. Foto: zVg

In diesem Jahr ist Regierungsrat Stephan Attiger Aargauer Landammann. Attiger, Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt, ist seit dem Jahr 2013 Mitglied des Regierungsrats und übt im Jahr 2026 das Landammann-Amt zum dritten Mal aus. Jean-Pierre Gallati wird zum zweiten Mal ...

