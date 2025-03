Nach ihrem Unfall: Stellvertretung für Colette Basler im Grossen Rat

Die SP-Grossrätin Colette Basler zog sich am 8. Februar bei einem Sturz vom Heuboden ihres Bauernhofs in Zeihen Rücken- und Kopfverletzungen zu (die NFZ berichtete). Der Kanton teilt nun mit, dass sich Colette Basler befristet vertreten lassen möchte. Sie erfüllt die Voraussetzungen dazu. Die Staatskanzlei hat als befristete Stellvertretung von Colette Basler Roger Hug (1975), Sozialarbeiter aus Gansingen, für die Zeit vom 4. März bis 30. Juni 2025 als Mitglied des Grossen Rats gewählt erklärt. Die Inpflichtnahme erfolgt an der nächsten Sitzung des Grossen Rats. (nfz/mgt)