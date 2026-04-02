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STELLUNGNAHME: Parkgebühren in Kaiseraugst

  02.04.2026 Kaiseraugst

Stellungnahme des VCS Aargau zu den Parkgebühren in Kaiseraugst.

In Zusammenhang mit der Parkierungssituation Kaiserhof in Kaiseraugst wird sowohl im Bericht auf der Titelseite der Neuen Fricktaler Zeitung (NFZ) vom 12.3.2026 als auch im Leserbrief vom ...

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