Steinerinnen auf Rang 3

Schweizer Meisterschaften im Steinstossen: Mit dem 6-Kilogramm-Stein traten Melanie Adler, Naomi Christen und Sandra Leimgruber für den TV Stein an. Obwohl der Vorkampf nicht ganz nach Wunsch verlief, sammelten die drei Punkte für die Teamwertung und sicherten sich den 3. Platz. Melanie Adler belegte in der Einzelrangierung den 25. Rang, Naomi Christen den 10. Rang und Sandra Leimgruber qualifizierte sich souverän für den Final, wo ihr jedoch der entscheidende Exploit fehlte, und sie sich auf dem 8. Rang platzierte. Auch im Wettkampf mit dem schweren 12,5-Kilogramm-Stein zeigten die Steinerinnen ihre Stärke: Sowohl Naomi Christen als auch Sandra Leimgruber zogen in den Final ein. Naomi Christen erreichte den 8. Rang, Leimgruber wurde Sechste. (mgt)