Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Steiner Volleyballerinnen steigen in die 3. Liga auf

  10.03.2026 Stein, Sport
Eine nahezu perfekte Saison: Die Volleyballerinnen des VBC Stein haben bisher ganz stark abgeliefert. Foto: zVg
Eine nahezu perfekte Saison: Die Volleyballerinnen des VBC Stein haben bisher ganz stark abgeliefert. Foto: zVg

Was für eine Saison für die Damen des VBC Stein: Mit einer beeindruckenden Siegesserie sichert sich das Team den Aufstieg in die 3. Liga – und das bereits vier Runden vor Schluss.

Schon früh in der Saison zeichnete sich ab, dass mit den Spielerinnen aus Stein zu ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote