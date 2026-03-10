Steiner Volleyballerinnen steigen in die 3. Liga auf

Schon früh in der Saison zeichnete sich ab, dass mit den Spielerinnen aus Stein zu ...

Was für eine Saison für die Damen des VBC Stein: Mit einer beeindruckenden Siegesserie sichert sich das Team den Aufstieg in die 3. Liga – und das bereits vier Runden vor Schluss.

Schon früh in der Saison zeichnete sich ab, dass mit den Spielerinnen aus Stein zu rechnen sein würde. Die Mannschaft präsentierte sich über Monate hinweg konzentriert und motiviert, wobei vor allem der starke Zusammenhalt innerhalb des Teams immer wieder den Unterschied ausmachte. Ob knappe Sätze oder klare Siege – die Damen des VBC Stein zeigten stets Kampfgeist und bewiesen, dass sie als Einheit funktionieren.

Nahezu perfekte Saison

Der vorzeitige Aufstieg vier Spiele vor Schluss ist daher keine Überraschung mehr, sondern die logische Konsequenz einer nahezu perfekten Saison. Dennoch ist die Spielzeit noch nicht ganz vorbei: Am 22. März steht für die Mannschaft noch ein besonderes Highlight an. Im Spiel um den Ligameistertitel trifft der VBC Stein auf Smash Laufenburg. Mit einem weiteren Sieg könnte sich das Team die Krone der Liga aufsetzen und eine ohnehin schon herausragende Saison endgültig vergolden.

Neben dem sportlichen Erfolg steht beim VBC Stein aber auch eine bedeutende Veränderung bevor. Nach fast 20 Jahren als Trainerin wird Andrea Porriciello ihr Amt abgeben. Sie übergibt das Team auf dem Höhepunkt – mit dem Aufstieg in der Tasche – an ihre Nachfolgerin Larissa Schneider. Mit Larissa Schneider übernimmt nun eine neue Trainerin das Ruder, die den eingeschlagenen Weg weiterführen möchte. Die Grundlage dafür ist gelegt: ein motiviertes Team, ein starker Zusammenhalt und grosse Vorfreude auf die kommende Herausforderung in der höheren Liga.

Der VBC Stein blickt deshalb optimistisch in die Zukunft – und lädt gleichzeitig neue Spielerinnen ein, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden. Wer Freude am Volleyball hat und Teil eines engagierten Teams sein möchte, ist herzlich willkommen. (mgt)